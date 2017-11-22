Жителям Екатеринбурга запретили разгуливать с оружием во время ЧМ по футболу

Жителей Екатеринбурга и области попросили не перевозить и не переносить оружие во время ЧМ по футболу в 2018 году. Также стоит заранее продлить разрешение, а само оружие – убрать в сейф. Росгвардия напоминает, что в это время на территории региона в связи с ЧМ по футболу будет действовать режим повышенной безопасности. За любое нарушение – ружья и пистолеты будут изыматься.

Напомним, указ об усиленных мерах безопасности в период проведения в России Чемпионата мира по футболу был подписан в мае. С 25 мая по 25 июля 2018 года во всех регионах, которые примут матчи ЧМ, будет введено множество запретов. Один из них – запрет на оборот оружия.

Гражданам, владеющим оружием, будет категорически запрещено передвижение по Екатеринбургу и Свердловской области с оружием – вне зависимости от вида и типа оружия. Также неважно, с какой целью вы хотели использовать оружие: охота, транспортировка, учебные стрельбы – перевозить оружие нельзя. Исключение составляет только участие во всероссийских и международных спортивных соревнованиях по спортивной стрельбе.

«Запрет будет распространяться также и на охотничье оружие. Поэтому желающим принять участие в охоте придется воздержаться от любимого занятия в период с 25 мая по 25 июля 2018 года. В этот же период будет приостановлена любая деятельность по реализации гражданского оружия и патронов к нему. Все оружейные магазины прекратят свою деятельность, за исключением реализации товаров для рыбалки, спорта и туризма», – сообщает сегодня пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области.

Кроме того, будет запрещена деятельность обучающих организаций, где учат обращаться в оружием. В том числе, не смогут пройти курсы и охранники ЧОПов или претенденты на такие должности.

«Управление Росгвардии по Свердловской области рекомендует владельцам оружия, заранее решить вопрос с продлением разрешительных документов на оружие, срок действия которых истекает в период ограничительных мер, а также не доставать оружие из сейфов в указанный период», – напоминают уральцам в Росгвардии.

В случаях выявление фактов нарушения установленных ограничительных мер оружие будет изъято на месте.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 22.11.17

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