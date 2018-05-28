В Екатеринбург идет холод с Северного Ледовитого океана

Екатеринбург по-прежнему находится в тыловой части холодного циклона, из-за чего температура воздуха сейчас существенно ниже нормы. По данным центра «Фобос», на 4-5 градусов. Картину дополняют дожди и порывистый ветер.

«Благодаря мощному антициклону с центром над Балтикой и области низкого атмосферного давления над Сибирью в атмосфере создались условия для вторжения на Южный Урал и южные регионы Сибири холодных воздушных масс, сформировавшихся над акваторией Северного Ледовитого океана. Холодный воздух продолжит движение на восток, юго-восток, в Енисейский регион и северные регионы Казахстана», – сообщили в центре.

В понедельник в Екатеринбурге воздух прогреется лишь до +13 градусов, во вторник будет еще прохладнее – только +11. Ночами столбики термометров будут опускаться до +3, сообщили в Гидрометцентре России. Чуть теплее будет к среде – днем до +15, а в ночь на четверг температура воздуха будет +9 градусов. В последний майский день воздух прогреется до +17 градусов.

Все последние дни весеннего месяца будут идти дожди. Солнце может выглянуть только в пятницу, 1 июня, но будет по-прежнему прохладно – до +6…+8 градусов по ночам, до +13… +15 днем. Такая же погода ждет екатеринбуржцев в выходные.

Екатеринбург, служба информации

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