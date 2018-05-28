Холодная весна отложила сбор первого уральского меда

Холодная уральская весна отложила начало сбора первого в этом году урожая меда. Как сообщили «Новому Дню» в нескольких частных пчеловодческих хозяйствах, цветение растений, с которых пчелы традиционно собирают нектар, задержалось, а в некоторых районах еще даже и не началось.

Так, яблони зацвели в конце прошлой недели, малина, кипрей, липа – только начинают цветение. Выкачку первого меда можно будет начинать примерно через две недели. Пока же пчелы находятся в ульях и вылетают не так часто, в том числе из-за холодной погоды. Пока они адаптируются к лету после зимней спячки и набирают силы для нового сезона.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 28.05.18

Жизнь директора МУП «Спецавтобаза» вне опасности. / Кабинет мэра Екатеринбурга останется пустым до сентября. / Флаг Свердловской области разрешат поднимать над гордумой. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»