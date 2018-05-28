В Екатеринбурге опубликовали программу фан-феста в ЦПКиО

В Екатеринбурге через три недели откроется фан-зона Чемпионата мира по футболу – 2018. Она будет работать, напомним, в Центральном парке культуры и отдыха. Открытие запланировано на 14 июня – в этот день пройдет матч между Россией и Саудовской Аравией, который покажут на больших экранах в фан-зоне. До начала игры для посетителей ЦПКиО споет группа «Чайф».

Активности в фан-зоне будут каждый день с 14 по 28 июня включительно. Помимо показа матчей болельщиков будут развлекать выступления уральских групп, команд черлидеров, интеллектуальные игры и фестиваль уличного кино.

Затем будет однодневный перерыв, и фан-зона вновь заработает 30 июня. Каждый день до 7 июля включительно посетителей будут ждать трансляции матчей 1/8, а затем и 1/4 финала. 8 июля в ЦПКиО пройдет фестиваль «Маяк», вход на который будет платным. 10 и 11 июля в фан-зоне покажут полуфинальные матчи, 14-го – матч за третье место, а 15 июля – и это будет последний день работы фан-зоны – финал ЧМ-2018.

Екатеринбург, служба информации

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