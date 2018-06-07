Чичерина назвала ФИФА «футболобандеровцами» за отказ выступить на фестивале болельщиков

Российской исполнительнице Юлии Чичериной отказали в выступлении на фестивале болельщиков Чемпионата мира по футболу-2018. О том, что она не споет в фан-зоне в Ростове-на-Дону по решению ФИФА, рассказала сама певица на своей странице в фейсбуке.

«Слава Богу, «футболобандеровцы» запретили меня в Ростове-папе, в сотне километров от которого в многострадальной Горловке дети спят в ванных, чтобы их ночью не посекло осколками. Многие на Донбассе считают, что русские не приходят на помощь своим из-за этой футбольной вакханалии. Как известно рок – музыка протеста, и меня официально запретили – пришло письмо на английском языке, правда от доброй женщины с украинской фамилией и попросили никому не показывать», – написала она, сопроводив пост скриншотом письма из ФИФА.

«Мы приняли решение отказаться от выступления Чичериной на фан-фесте ФИФА в Ростове-на-Дону. Как мы и обсуждали по телефону, мы очень обеспокоены возможным негативным вниманием и репетиционными рисками репутации для ФИФА. Фестиваль ФИФА и город-хозяин [приняли решение] из-за последних выступлений этого исполнителя, связанных с военной темой. Как вы прекрасно знаете, военные, религиозные или политические темы строго запрещены на мероприятиях ФИФА», – говорится в письме, в котором сказано также, что артистка не сможет выступить на фестивале даже с «нейтральными песнями», поскольку сама она будет ассоциироваться с ее «военным» творчеством.

В письме также приложена ссылка на клип к песне «На передовой», который и стал камнем преткновения – ролик посвящен ополченцам и добровольцам Донбасса.

«Мы хотели показать людей Донбасса такими, какие они есть, какими мы их видим, со светлыми лицами и стержнем внутри, который есть только у тех, на чьей стороне правда. Еще вчера они были в забое, а сейчас Родина в опасности, и они вынуждены взяться за оружие, чтобы защитить свои дома и своих близких», – так описывала свою композицию сама Чичерина.

Напомним, что фан-фесты пройдут во всех городах-хозяевах Чемпионата мира по футболу. В Екатеринбурге фестиваль стартует 14 июня в ЦПКиО имени В.В. Маяковского. На открытии выступит группа «Чайф».

Фото и скриншот – со страницы Юлии Чичериной в фейсбуке

Екатеринбург, служба информации

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