В фан-зоне ЦПКиО 17 тысяч болельщиков накормят окрошкой, пельменями и шашлыком

Остается чуть больше двух недель до старта чемпионата мира по футболу в России. Вместе с этим во всех городах – хозяевах мундиаля пройдут фан-фесты. В Екатеринбурге специальной зоной для болельщиков станет площадка в ЦПКиО имени В.В. Маяковского. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, она способна вместить 17 тысяч посетителей.

В фан-зоне будет работать бесплатный вай-фай, за происходящим будут наблюдать 80 видеокамер, а всех входящих проверят на специальных досмотровых пунктах.

Фан-зона будет работать почти каждый день, открываясь за два часа до начала трансляции матча. Как уже писал «Новый День», болельщикам не только будут показывать собственно игры на большом экране, но и развлекать их танцами, песнями, интеллектуальными играми, и так далее.

В фуд-зоне будет работать 17 корнеров и ресторан на 180 человек. Болельщики смогут попробовать уральские пельмени, колбаски, окрошку на квасе, шашлыки, плов. Им предложат и множество пивных закусок – сырные палочки, куриные крылья и наггетсы, луковые кольца, мини-пельмени бретцели с солью. Проезд до фан-зоны упростят – рядом с ЦПКиО оборудуют специальную остановку для бесплатных автобусов. Они будут ходить от станции метро «Ботанической» и выставочника «Екатеринбург-Экспо».

Екатеринбург, служба информации

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