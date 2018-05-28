В сезон отпусков вылететь за рубеж не смогут 47 тысяч свердловских должников

В Свердловской области с начала года было вынесено более 47 тысяч постановлений о временном ограничении права выезда должников за пределы Российской Федерации.

Как рассказали в пресс-службе управления ФССП по Свердловской области, общий долг уральцев превышает 42 млрд рублей. Больше миллиарда из этой суммы накопили алиментщики. Долги неплательщиков за коммуналку вполовину меньше – 447 млн рублей. Уголовные штрафы не оплатили больше 2,5 тысячи жителей области на общую сумму 570 млн рублей. Уклоняющиеся от налогов задолжали бюджету 158 млн рублей. Но больше всех должны свердловчане банкам – 15 тысяч жителей региона имеют общую сумму задолженности свыше 8 млрд рублей.

Как напоминают приставы, проверить себя на возможность выезда и наличие долгов можно с помощью Банка данных исполнительных производств.

Екатеринбург, служба информации

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