В России число невыездных из-за долгов граждан бьет рекорды

Число жителей России, которым запретили выезд за границу из-за долгов, выросло до рекордного уровня. Об этом сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

В настоящее время 2,3 млн человек не могут выехать за рубеж на отдых или по работе из-за долгов, передает ТАСС. В первые четыре месяца текущего года таких граждан в России было 3,3 млн человек, что на 1 млн больше, чем в прошлом году.

В 2018 году было вынесено 1,6 млн новых постановлений о временном запрете на выезд должников. В том числе в отношении лиц, которые ранее уже попадали под ограничения. За тот же период приставам удалось взыскать с должников 18,2 млрд рублей.

В ФССП отмечают, что занесение в «стоп-лист» на границе является одной из самых эффективных для воздействия на должников.

Всего за прошлый год ФССП завершила 16,9 млн исполнительных производств на сумму около 2,2 трлн рублей, из них долгов по алиментам – более 1 млрд рублей.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 31.05.18

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