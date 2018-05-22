Бизнесмен заплатил 17 миллионов рублей за возможность уехать из России в США

Челябинец заплатил за «билет» до Сан-Франциско 17 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП по Челябинской области, более 16 миллионов рублей задолженности и исполнительский сбор порядка 1,2 миллиона рублей взыскали судебные приставы Центрального района Челябинска с предпринимателя.

Исполнительное производство велось с 2016 года, но взыскание затянулось, поскольку мужчина последние несколько лет жил в Сан-Франциско. В Челябинске он был директором и учредителем организации, бизнес продал, но остались многомиллионные долги, к выплате которых суд привлек бывшего собственника в качестве субсидиарного ответчика.

И так могло продолжаться бескопечно, если бы не очередной его визит на родину. Обратно бизнесмена просто не выпустили на основании постановления судебного пристава-исполнителя. Волей-неволей предпринимателю пришлось обсудить с приставом свои долговые обязательства. В Челябинске в его собственности остались две элитные квартиры в центре города, ранее ограниченные приставом в регистрационных действиях. Арест и дальнейшая реализация этих квартир являлись, по мнению судебного пристава, самым очевидным способом решения проблемы, если у должника нет 16 миллионов рублей. Наличие денег бизнесмен отрицал, но и отдавать квартиры под арест ему тоже не хотелось. Настойчивость пристава в этом противостоянии победила, и деньги пришлось найти – вся сумма задолженности была зачислена на депозитный счет ФССП.

Потом встал вопрос о выплате исполнительского сбора. Схема обсуждения этой ситуации немного изменилась: должник пригласил судебного пристава в суд по поводу уменьшения размера исполнительского сбора, на что судебный пристав, ответив согласием, предложил, пока суд да дело, все-таки арестовать одну из квартир и выставить ее на реализацию. Этот вариант вновь не очень понравился должнику, поэтому он вынужден был согласиться на выплату всего размера исполнительского сбора. Более миллиона рублей были также внесены на депозитный счет отдела судебных приставов, после чего направлены в доходную часть федерального бюджета.

Оба исполнительных производства окончены фактическим исполнением, ограничительные меры в отношении должника и его имущества отменены.

Челябинск, Виктор Елисеев

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