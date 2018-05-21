«Тут помню, тут – не помню»: южноуралец объяснил неуплату алиментов амнезией

Житель Челябинской области придумал оригинальное объяснение укланения от уплаты алиментов.

Как сообщили РИА «Новый День» в УФССП по Челябинской области, 100 часов обязательных работ назначил мировой суд города Коркино 46-летнему местному жителю, отцу двух детей, о существовании которых он забыл в результате «амнезии». Именно этим он объяснял судебному приставу задолженность по двум исполнительным производствам по взысканию алиментов на содержание его сына и дочери, рожденных в разных браках.

Принудительное исполнение судебных приказов ведется с 2011 года. До этого времени мужчина был трудоустроен, алименты по 1/6 от зарплаты по каждому исполнительному документу, своевременно перечислялись детям. Но затем у должника скончалась мать, оставив ему в наследство квартиру. Жилье он продал, и на эти средства затянувшиеся поминки превратились в обычное времяпрепровождение.

Деньги южноуралец положил на счет, который указал судебным приставам, и до 2016 года с этих средств производилось списание алиментов. Но все рано или поздно кончается, закончились и деньги. Д. к тому времени уже несколько лет не работал, жил за счет сдачи в аренду комнаты в своей «двушке», но из этих доходов ни рубля не доходило до детей.

Застать его дома было чрезвычайно сложно, но в марте 2018 года встреча с судебным приставом все-таки произошла. Д. объяснял неуплату алиментов амнезией, дескать, не понимаю, о чем вы говорите: браков не помню, разводов не помню, как зовут детей и их дни рождения, тоже не помню – провал в памяти. Предупреждение об административной ответственности, а затем и рассмотрение в суде составленных судебным приставом протоколов за неуплату алиментов память вернули, а для ее закрепления судья назначил должнику 100 часов трудотерапии – по 50 часов за каждое административное правонарушение по части 1 статьи 5.35.1 КоАП (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).

Отбывать наказание должник будет на благоустройстве города в одной из коммунальных компаний. Дальнейшее его уклонение от уплаты алиментов может повлечь уже уголовное дело.

Челябинск, Виктор Елисеев

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