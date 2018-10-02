Из-за обесценивания рубля порог невыездных долгов россиян хотят повысить в два раза

Депутаты Госдумы предложили повысить порог долга, который препятствует выезду за границу. По мнению парламентариев, снижение покупательской способности рубля сделало сумму в 30 тысяч не столь значительной.

Авторы инициативы предлагают увеличить размер невыездного долга с 30 тысяч до 60 тысяч рублей. Депутаты от ЛДПР считают, что «в сложившейся экономической ситуации при повышении размера штрафов, снижении покупательской способности национальной валюты» данная сумма не столь значительна, передает РИА «Новости».

Кроме того, думцы выступают за увеличение задолженности, препятствующей выезду за рубеж индивидуальных предпринимателей, с 10 тысяч до 20 тысяч рублей.

При этом предложение не затрагивает долгов по алиментам, возмещению вреда, причиненного здоровью, в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и морального вреда. По этим пунктам лимит задолженности останется на уровне 10 тысяч рублей.

По данным Федеральной службы судебных приставов, около 1,6 млн россиян не могут покинуть страну из-за просроченных долгов. С 1 октября порог невыездного долга был повышен с 10 тысяч до 30 тысяч рублей.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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