Препятствующий выезду за границу лимит долгов увеличат в три раза

Депутаты Госдумы подготовили поправки в закон, согласно которым минимальная сумма задолженности, не позволяющая гражданину России выехать за рубеж, увеличится с 10 тысяч до 30 тысяч рублей. Нововведение вступит в силу с 1 октября 2017 года и не затронет «социально значимые» долги, а именно, долги по алиментам и возмещению ущерба за совершенное преступление.

Законопроект подготовил комитет по госстроительству и законодательству. По словам депутата Зарифа Байгускарова, который ранее занимал должность главного пристава в Башкирии, планируется и сокращение времени, в течение которого с гражданина снимут ограничения на выезд, пишут «Известия».

В настоящее время должнику может быть запрещен выезд за границу, если у него есть просроченная задолженность, например, по алиментам, кредитам или налогам. Впрочем, меру пресечения могут применить только к россиянину, задолжавшему без уважительных причин более 10 тысяч рублей, сумма долга должна быть подтверждена решением суда.

Поправки увеличат этот порог до 30 тысяч рублей. Однако с оговорками, так у должника есть пять дней для добровольного погашения долга. Если гражданин не произвел положенных выплат в течение двух месяцев, невыездной порог будет вновь понижен до 10 тысяч рублей.

Кроме того, нововведение не касается долгов по алиментам, возмещению вреда, причиненного здоровью, или вреда в связи со смертью кормильца, а также причиненного имущественного ущерба и морального вреда. Для этих случаев порог остается прежним.

Также законотворцы работают над сокращением времени, которое требуется приставам для того, чтобы исключить должника из реестра невыездных при оплате всех задолженностей. Сейчас это занимает от 7 до 10 дней, в поправках речь идет о сутках в том случае, если данные о выплате долга внесены в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах.

22 июня директор ФССП Дмитрий Аристов сообщил, что около 1,6 млн россиян не могут покинуть страну из-за просроченных долгов. Еще полгода назад число должников, которым запрещен выезд за рубеж, составляло около миллиона человек.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 30.06.17

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