1,6 млн должников не могут выехать за границу из России

По данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), около 1,6 млн россиян не могут покинуть страну из-за просроченных долгов. Об этом сообщил директор ФССП Дмитрий Аристов.

Еще полгода назад число должников, которым запрещен выезд за рубеж, составляло около миллиона человек. На 1 мая текущего года эта цифра выросла до 1,6 млн, передает «РИА Новости».

В то же время главный пристав России сообщил, что служба принимает меры, чтобы упростить снятие ограничений для тех, кто выплатил долг и собирается в путешествие. По словам Аристова, тех, кто расплатился с долгами, вносят в реестр, сотрудники ФССП ежедневно обновляют список.

Ранее Аристов заявлял, что разрабатывается законопроект, который позволит сократить снятие запрета на выезд должников за границу до суток, вместо нынешних десяти.

Согласно российскому законодательству гражданин может быть ограничен в выезде за границу, если у него есть какие-либо долги, например, по алиментам, кредитам или налогам. Впрочем, меру пресечения могут применить только к россиянину, задолжавшему без уважительных причин более 10 тысяч рублей, сумма задолженности должна быть подтверждена решением суда.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 22.06.17

Совет Федерации поддержал идею лишать лицензии банки за фальшивки в банкоматах. / На железнодорожной станции Екатеринбурга задержали 18 тонн подозрительного мяса. / Налетай, торопись: в Ялте продадут элитную недвижимость Коломойского. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»