Россиян уведомят о долгах через СМС

С 2020 года граждане России смогут получать информацию о своих задолженностях через СМС-сообщения. Об этом сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

«Разработан законопроект по изменению системы уведомления граждан, потому что почтовая связь не всегда эффективна и требует затрат. Предложено отправлять должнику информацию в качестве юридически значимой через SMS или портал госуслуг», – пояснил глава ФССП Дмитрий Аристов.

По его словам, в планах ведомства, что изменения вступят в силу уже с 1 января 2020 года, пишут «Известия».

Аристов напомнил, что в настоящее время около 3 млн россиян ограничены в выезде за рубеж из-за долгов. С прошлого года число граждан, которым запрещено пересекать границу до погашения задолженности, выросло почти в два раза. С 1 октября 2018 года порог невыездного долга был повышен с 10 тысяч до 30 тысяч рублей.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.10.18

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