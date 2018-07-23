Приставы хотят запретить должникам по алиментам сдавать на права

Федеральная служба судебных приставов выступила с предложением запретить должникам по алиментам сдавать экзамены на право управления транспортными средствами до уплаты ими задолженностей. Об этом рассказал глава ФССП России Дмитрий Аристов.

«Иным ограничением госуслуги может быть отказ от допуска к сдаче экзамена на право управления транспортными средствами. Зачем ты идешь обучаться, если у тебя нет потенциальной возможности приобрести машину, если ты должник? Пока не погасишь долг, будь добр, ходи пешком или экономь деньги и езди общественным транспортом», – приводит РИА «Новости» слова Аристова.

Глава службы также напомнил, что сейчас в работе находится законопроект, предусматривающий дополнительные ограничения иных прав должников, в частности, в предоставлении госуслуг, в числе возможных – отказ в регистрации транспортного средства.

По мнению наблюдателей, позиция Аристова понятна не до конца. Например, должник может пользоваться автомобилем, находящимся в собственности у родственников или принадлежащем работодателю, а водительское удостоверение ему может понадобиться для трудоустройства и, соответственно, скорейшего погашения накопленной задолженности.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 23.07.18

«Это Армагеддон»: на трассе Симферополь – Керчь сложилась критическая ситуация (ВИДЕО). / На Южном Урале продают «Гелендваген» Тимати. / «Документы крымчан не признавать!» Украина пытается давить на IМО. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»