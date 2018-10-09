Должников по алиментам отправят в армию

Правительство поддержало законопроект, согласно которому должники по алиментам не смогут получить отсрочку от призыва на военную службу.

Автором инициативы выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрейм Красов. В законопроекте предлагается «ограничить право граждан, имеющих двух и более детей; ребенка и жену, срок беременности которой составляет не менее 26 недель, и уклоняющихся от исполнения алиментных обязательств, на отсрочку от призыва на военную службу». Цель нововведения – обеспечение гарантий государственной защиты семьи, материнства, отцовства и детства, передает «Интерфакс».

Приставы будут по запросу военных комиссариатов предоставлять сведения о гражданах, в отношении которых возбуждено или прекращено исполнительное производство о взыскании долгов по алиментам.

Кабинет министров инициативу одобрил, но с оговоркой. Правительство предложило доработать норму в первом чтении, а именно, министры сомневаются, что «постановление о возбуждении (прекращении) исполнительного производства не является достаточным и достоверным источником информации о состоянии исполнения алиментных обязательств».

Кроме того, кабмин считает, что под действие закона можно включить и случаи непогашения задолженности по алиментам на содержание ребенка-инвалида в возрасте до трех лет.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.10.18

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