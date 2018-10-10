Госдума запретит выезд за рубеж банкирам, к которым есть вопросы у ЦБ

В России могут запретить выезд за рубеж банкирам, кредитные организации которых проходят процедуру санации или лишены лицензии. Как передает корреспондент РИА «Новый День», идея, предложенная лидером ЛДПР Владимиром Жириновским сегодня на заседании нижней палаты парламента, нашла горячую поддержку главы Банка России Эльвиры Набиуллиной.

По мнению Жириновского, стоит ограничить выезд банкиров за границу в тех случаях, когда в банке проходит санация или принято решение об отзыве лицензии. «По аналогии с судебными приставами, когда они подают списки пограничникам, – пояснил глава фракции ЛДПР. – Чтобы вы, ЦБ, получили право направлять списки пограничникам и останавливать выезд за рубеж тех банкиров, с которыми какие-то вопросы еще не решены по линии Центрального банка».

Глава Центробанка назвала эту тему очень важным вопросом, и сообщила, что ранее ЦБ предлагал внести в законодательство изменения, которые «позволили бы по нашему заявлению с участием правоохранительных органов, может быть в ускоренном судебном порядке, принимать решения о приостановке выезда за рубеж банкиров, у которых либо отзывается лицензия, либо они санируются, что может быть связано с выделением больших денег».

«На наш взгляд, это необходимо сделать для того, чтобы наказание было неотвратимым, – заявила Набиуллина. – Финансовые преступления требуют большого времени для расследования. Это ограниченное время, но тем не менее оно необходимо. Дело в том, когда банкиры выезжают за рубеж, экстрадировать их оттуда тяжело, и когда активы выведены за рубеж – их оттуда тяжело вернуть. На мой взгляд, это абсолютно необходимое изменение, и я была бы благодарна Думе, если бы вы эту инициативу могли поддержать».

В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин рекомендовал либерал-демократам внести инициативу, если она уже подготовлена. «ЦБ со своей стороны уже публично высказал поддержку данной инициативе», – подчеркнул он.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 10.10.18

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