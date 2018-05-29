Лиза Монеточка побывала в гостях у Ивана Урганта

Екатеринбургская певица Лиза Монеточка стала гостем программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. 19-летняя девушка выступила со своей композицией после беседы ведущего с другим гостем – актером Юрием Стояновым.

«Певица Монеточка на днях выпустила новый альбом и некоторые критики считают одним из главных русскоязычных альбомов этого года», – анонсировал выступление екатеринбурженки Иван Ургант.

Монеточка спела на шоу песню «Каждый раз» с нового альбома».

Фото – Instagram шоу «Вечерний Ургант»

Екатеринбург, служба информации

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