Лиза Монеточка побывала в гостях у Ивана Урганта

Екатеринбургская певица Лиза Монеточка стала гостем программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. 19-летняя девушка выступила со своей композицией после беседы ведущего с другим гостем – актером Юрием Стояновым.
«Певица Монеточка на днях выпустила новый альбом и некоторые критики считают одним из главных русскоязычных альбомов этого года», – анонсировал выступление екатеринбурженки Иван Ургант.
Монеточка спела на шоу песню «Каждый раз» с нового альбома».
Фото – Instagram шоу «Вечерний Ургант»
Екатеринбург, служба информации
Екатеринбург. Другие новости 28.05.18
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