Ургант и Слепаков высмеяли Монеточку

Екатеринбург, Июнь 29 (Новый День, служба информации) ‒ На YouTube появился новый выпуск программы «Лига плохих шуток». В нем телеведущие и юмористы Иван Ургант и Семен Слепаков шутили про популярных российских персон. Шоу соревновательное ‒ оба по очереди читали друг другу заранее подготовленные шутки, чтобы насмешить оппонента. За каждый случай смеха противнику начисляется один балл, в итоге побеждает тот, у кого их больше.

Ургант и Слепаков

Семен Слепаков рассмешил Ивана Урганта шуткой «Почему певица Гречка писает стоя? Потому что гречка с сосиской», а тот ответил каламбуром «Почему певица Монеточка не подходит к Александру Градскому сзади? Боится упасть в его копилочку».

Напомним, екатеринбургская певица Елизавета Гырдымова, которая выступает под псевдонимом Лиза Монеточка, недавно была гостьей шоу «Вечерний Ургант».

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