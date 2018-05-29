В центре Екатеринбурга будут принимать батарейки и градусники

В Екатеринбурге 7 июня жители города смогут сдать градусники, батарейки, ртутные лампы, аккумуляторы и другие опасные отходы в мобильный пункт, который будет размещаться у администрации Ленинского района.

Как передаёт «Новый День», он будет работать на улице 8 Марта, 20, с 8 часов утра до 4 часов дня. Через три недели пункт снова будет работать в Ленинском районе, но уже у дома № 17 на улице Предельной. Сдать опасные отходы можно будет с 11 утра до 7 вечера.

Напомним, что выбрасывать батарейки, ртутные лампы, градусники в обычные контейнеры для бытового мусора нельзя. Вещества, содержащиеся в них, отравляют почву и воду.

Екатеринбург, служба информации

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