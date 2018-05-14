От батарейки до ноутбука: в Екатеринбурге собирают опасный мусор на переработку (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге продолжает работать мобильный пункт по приему батареек и ртутьсодержащих отходов. Сегодня сбор шел на ВИЗе – за первый час работы горожане сдали несколько килограммов батареек, десятки ламп, градусники и один мобильный телефон.

Сдаем батарейки

Мобильный пункт приема опасных бытовых отходов будет принимать опасный мусор сегодня до 7 часов вечера у администрации Верх-Исетского района (ул. Московская, 27). Там же машина будет стоять в среду, 23 мая, с 08:00 до 16:00. Редакция РИА «Новый День» сдала свои несколько килограммов батареек и посмотрела, кто еще приносит такие отходы. За 15 минут к передвижному пункту (обычной «газели») подошли двое местных жителей средних лет, молодой парень и мужчина, который сдал охапку энергосберегающих ламп.

«Мы принимаем ртутьсодержащие отходы от населения по программе администрации города. Юрлица должны сдавать все сами, но привозят нам, говорят, что они не от компании, они сами накопили столько одинаковых больших ламп. Принимаю, а что мне делать, не тут же бросать. Люди приносят батарейки, термометры, лампы, телефоны, даже ноутбук приносили», – рассказал сотрудник МУП «Комплексное решение проблем промышленных отходов». В ящике для сбора обнаружились даже спиртовые градусники – которые можно утилизировать и обычным способом.

По словам представителя компании, собранные лампы и градусники затем отправляются на демеркуризацию на Химмаш. Единственный завод по утилизации батареек в России работает в Челябинске. Пока программа по приему опасных отходов рассчитана до июня, вероятно, затем ее продлят. Тем, кто сегодня принес ядовитые отходы, вручается памятка, на обороте которой – предложение для управляющей компании установить специализированные контейнеры в подъездах домов. В жилом фонде постепенно появляются такие ящики, но есть они далеко не везде – и тогда ответственным жителям, понимающим, какой вред природе может нанести одна батарейка, приходится самим накапливать такой мусор и искать места его приемки. Год назад екатеринбуржцы могли обменять использованные батарейки на билет Ночи музеев – собрали в итоге более полутора тысяч батареек.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Александр Саливанчук, Антон Отман

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