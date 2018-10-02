Екатеринбуржцам предлагают сдавать батарейки и ртутные лампы

В Екатеринбурге жители Верх-Исетского района смогут сдать накопившиеся элементы питания, ртутные лампы, сломанные градусники и другие опасные отходы в мобильный пункт.

В пресс-службе администрации района сообщили, что он будет работать два дня у здания управы на Московской, 27. «4 октября с 15:00 до 19:00 и 18 октября 2018 года, с 08:00 до 12:00», ‒ отметили в районке.

Напомним, энергосберегающие лампы, батарейки и аккумуляторы, сломанная оргтехника относятся к опасным видам отходов, их нельзя отправлять на помойку вместе с обычным бытовым мусором, поскольку они загрязняют землю и отравляют воду.

Екатеринбург, Елена Сычева

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