В Свердловской области стали устанавливать боксы под батарейки и ртутные лампы

В городах и поселках Свердловской области стали устанавливать специализированные контейнеры для сбора опасных и ртутьсодержащих отходов. Как правило, это отработанные батарейки, аккумуляторы, термометры и градусники, лампы. Три новых оранжевых спецбокса появились в Арамили – каждый из них одновременно может вместить в себя

60 люминесцентных и 400 компактных ламп, 500 батареек и 400 термометров.

«Ранее сбор ртутных ламп и батареек у нас уже был организован, но осуществлялся он только в многоквартирных домах – через управляющие компании. Сегодня, ввиду того, что на территории муниципалитета находится большое количество индивидуальных жилых домов, нами было принято решение об установке экобоксов в наиболее посещаемых общественных местах каждого из трех населенных пунктов», – приводит слова заместителя главы городского округа Руслана Гарифуллина пресс-служба минЖКХ региона.

Добавим, что опасные отходы будут отвозить в Челябинскую область, где их будут перерабатывать, – там есть одно из немногих специализированных предприятий.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 03.10.19

Зяблицев проиграл суд против РИА «Новый День» по тексту 20-летней давности (ФОТО). / «Скверы – это рассадник наркомании и преступности!» – екатеринбургские депутаты поспорили, зачем тратить деньги на благоустройство. / Суд по делу о строительстве над станцией метро «Бажовская» отложили из-за дела Высокинского. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»