«Из налоговой мы получили бандероль – и ту с батарейками», – как работает единственный в России завод по утилизации батареек (ФОТО)

В августе 2017-го после года простоя в Челябинске снова заработал единственный в России завод по переработке батареек. «Новый День» писал о том, что во время простоя предприятия многие сборщики элементов питания у населения – как правило, это крупные ритейлеры – даже перестали принимать батарейки у людей, но теперь все вернулось в цивилизованное русло. Директор завода «Мегаполисресурс» Владимир Мацюк сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал о том, как появилась идея перерабатывать батарейки.

«Я школу закончил в Казахстане, и из «предметов цивилизации» у нас были только бананы и апельсины из проходящего поезда «Алма-Ата – Москва». Мы их собирали, бананы, конечно, были совершенно мыльные. А апельсины ничего. Из шкурок мама потом делала цукаты. В детстве это казалось естественным. Потом я переехал в Челябинск. А в Челябинске ведь километров за 40 на подъезде понятно, что там есть чем заняться [с точки зрения экологии]. На уровне коллективного бессознательного само слово «утилизация» попахивает чем-то. Но этимология этого термина – польза. Сначала мы перерабатывали фотоотходы, мы добились получения «цукатов» от пленки – она шла на полимеры, плюс серебро с поверхности. Это было самоокупаемым. Пока мы не занялись батарейками. Я преподавал в университете, и однажды мне студенты задали вопрос из аудитории. Дело было в 2013 году. Вот, мол, мы насобирали мусор раздельно, получилось 100 кг батареек – можете их переработать? Сказано было дерзко. И мы решили: «Привозите».

Технологически это было сделать проще, чем переработать электронный лом. Заметьте, это была инициатива граждан. Мы сработали со 100 кг батареек. А потом началось – соцсети, сарафанное радио. И через пару месяцев к нам обратился комитет по природопользованию администрации Санкт-Петербурга. Говорят: «У нас тут две тонны батареек, в Финляндию вывезти нельзя, потому что международные конвенции. А давайте вы их заберете?». Ну давайте. Переработали. Однажды нам пришла из ЯНАО увесистая бандероль из налоговой. А всегда напряжно, когда из ФНС такие посылки приходят, мы с ямальскими нефтяниками работаем. Я пришел на почту – и оказалось, что в бандероли батарейки. Они собрали и нам прислали. Дальше динамика пошла от торговых сетей. Причем у нас не было вложений в рекламу и пиар. Но на нас вышли ИКЕА и MediaMarkt: «Вы батарейки перерабатываете?». Мы говорим: «А с чего вы взяли?». «Ну, так говорят». И у нас наступило головокружение от успехов. Если в первый год, в 2013-м, мы переработали 12 тонн, то в 2017 году – 600. Почти геометрическая прогрессия. Причем 10% в от поступивших в 2016-м пришли от неугомонных граждан, а по итогам Года экологии это вообще принимает угрожающие формы. Нам приходят письма: «Вот, мы собрали, забирайте», – сказал Мацюк.

Впрочем, по его словам в России в год продается около 25 тысяч тонн батареек. Так что загрузка – при всем росте объема вторсырья, которое привозят в Челябинск, – пока небольшая. Как пояснил Владимир Мацюк «Новому Дню», завод готов принимать батарейки, которые начнут собирать в регионах в 2018 году, когда заработает новый закон об обращении с твердыми коммунальными отходами (планируется, что в субъектах РФ наладят схемы раздельного сбора мусора, и элементы питания надо будет как-то утилизировать). «И так к нам везут. Но все равно пока мало», – отметил он.

Ситуация может измениться, когда в России будет законодательно урегулирован вопрос ответственности производителей элементов питания. Ни в этом году, ни в 2018-м этого не будет. Но планы есть. «Я видел проект закона, по которому они обязаны будут утилизировать 10% отработанных батареек с 2019 года. Пока же есть отдельные инициативы. Например, «Дюрасел» заключили соглашение, они готовы вкладываться в развитие инфраструктуры по сбору», – сказал собеседник агентства.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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