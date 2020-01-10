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Пятница, 10 января 2020, 17:27 мск

Новости Екатеринбург

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Акцию по сбору батареек продлили до 12 января

Челябинский завод «Мегаполисресурс» объявил акцию «Батарейки всем миром». Компания, которая занимается переработкой элементов питания, предлагает забирать у всех участников акции батарейки бесплатно в течение 2019 года. Это своего рода эксперимент, чтобы определить, сколько батареек действительно находится на руках у россиян. Прием заявок от участников длился до 31 декабря 2019 года, но его продлили до конца этой недели.

Чтобы принять участие в акции, нужно заполнить google-форму на странице проекта и сделать пост в соцсетях с хештегом #батарейкивсеммиром или публикацию на сайте, если такой имеется.

Как сообщили «Новому Дню» в самом «Мегаполисресурсе», на сегодня пришло 100 заявок. «Как правило, это школы и общественные экологические организации. Третьими в списке идут активисты. Есть один давний наш клиент – заповедник «Брянский лес», который сдает батарейки, использованные в фотоловушках», – сообщили агентству в челябинском предприятии.

«Новый День» в Екатеринбурге также присоединяется к акции. Мы будем собирать батарейки в редакции, чтобы потом они пошли в переработку, а не отправились на мусорный полигон и не загрязняли почву, воду и воздух солями тяжелых металлов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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