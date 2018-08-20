В Первоуральске установили контейнеры для сбора отработанных батареек

В Первоуральске появились четыре пункта сбора использованных батареек ‒ во Дворце культуры на главной городской площади, во Дворце водных видов спорта, а также на проходной Первоуральского новотрубного завода и в Образовательном центре Группы ЧТПЗ. Яркие боксы установили активисты общественного движения «Город первых».

«Одна батарейка может отравить до 20 квадратных метров почвы и до 400 литров воды. Правильная утилизация использованных элементов питания – один из самых доступных способов внести свой вклад в охрану окружающей среды. Надеюсь, что установленные активистами «Города первых» пункты будут широко использоваться жителями нашего города», – сказал координатор движения Евгений Крылов.

В пункты приема местные жители могут приносить любые отработанные батарейки и бытовые аккумуляторы. После их отправят на специальное предприятие для переработки.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 20.08.18

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