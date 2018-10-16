В Петербурге семеро детей попали в больницу с отравлением ртутью

В Санкт-Петербурге за последние несколько дней у семерых детей диагностировали симптомы отравления ртутью. Четверо пострадавших учатся в одной школе. В полиции заявили о начале проведения проверки.

Первый ребенок 2007 года рождения попал в больницу 10 октября. По его словам, он нашел отравляющее вещество 28 сентября во время прогулки во дворе и принес домой.

14 октября был госпитализирован десятилетний мальчик с острым отравлением парами ртути и острым ринитом. Он рассказал, что ртуть принес на школьный двор его приятель. По этому случаю сотрудники полиции проводят проверку.

Еще трое детей попали в больницу 15 октября, двое из них живут в одном доме, и все учатся в школе №339 на улице Дыбенко. У мальчиков диагностировано острое отравление парами ртути, сообщает «Фонтанка».

В городском комитете по здравоохранению уточнили, что всего с признаками отравления ртутью госпитализированы семь человек. «Их состояние оценивается как удовлетворительное. Тяжелых среди них нет», – рассказал «Интерфаксу» источник в ведомстве.

15 октября школу посетили специалисты Роспотребнадзора. Обнаружено превышение концентрации паров ртути в самом здании и на улице. Очаг отравляющего вещества находится на площадке для катания на скейтборде. В настоящее время в школе проводится демеркуризация, площадку во дворе демонтируют, чтобы очистить грунт под ней.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

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