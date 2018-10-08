В Татарстане семью из 6 человек накормили обедом с ртутью (ФОТО)

В Татарстане семью из 6 человек пытались отравить ртутью. Об этом сообщает пресс-служба СКР в официальном канале в мессенджере Whatsapp. Житель Альметьевска пожаловался на то, что его жена, племянник, дочь и двое внуков (8 лет и 1 год) после обеда обнаружили в использованной для приготовления еды посуде шарики ядовитого металла.

Фото: СКР

В сообщении также указано, что вместе с ними е в этот день находилась 78-летняя мать хозяина дома, которая обедала отдельно от всей семьи. По факту ЧП возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Потерпевшие обратились к медикам и теперь находятся под диспансерным наблюдением. Назначены химическая экспертиза, а также психолого-психиатрическая экспертиза в отношении матери хозяина дома.

Казань, Иван Гридин

Казань. Другие новости 08.10.18

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