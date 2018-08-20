Ртуть, свинец и пестициды: названы регионы России с самой зараженной почвой

Роспотребнадзор провел исследование почвы, отобранной в разных регионах России, на соответствие гигиеническим нормативам. Только в 16 субъектах содержание вредных веществ не опасно для здоровья. В остальных регионах в земле нашли марганец, свинец, ртуть и пестициды.

В общей сложности анализу подверглись более 300 тысяч проб почвы, пишут «Известия». Регионом с самой грязной землей стал Приморский край, там 44% проб не соответствуют гигиеническим нормативам. Далее идут Новгородская область (33%), Кировская область (27%), Северная Осетия (23%) и Челябинская область (21%). В Москве загрязненными оказались 13% проб, в Санкт-Петербурге – 29%.

В земле находили такие опасные для здоровья элементы как свинец, ртуть, марганец и пестициды. Отмечается, что половина всех проб была собрана на территории детсадов, школ и детских площадок.

Самая чистая земля находится в Севастополе, Кабардино-Балкарии, Чечне, Ингушетии, Калмыкии, Адыгее, Дагестане, республике Марий Эл и на Горном Алтае.

В целом, по словам специалистов Роспотребнадзора, за последние шесть лет ситуация с загрязнением почвы несколько улучшилась. Доля проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, снизилась примерно на 3%.

Главными загрязнителями почвы считаются выбросы промышленных предприятий и коммунальные отходы (бытовой мусор и неудовлетворительное состояние канализаций). Также негативно сказывается рост числа автомобилей и предприятий для их обслуживания – автозаправок, гаражей, стоянок.

Эксперты указывают, что загрязненная почва может непосредственно повлиять на здоровье человека. Пыль попадает в дыхательные пути и на слизистую и может вызвать серьезные заболевания. Овощи и фрукты, выращенные на зараженной земле, станут прямыми поставщиками тяжелых металлов в организм.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.08.18

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