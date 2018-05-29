В Билимбае сгорел приют для собак – четыре пса погибли

В посёлке Билимбай ночью 28 мая произошёл пожар. Возгорание случилось в приюте для собак «Таксодом», где на передержке были пять десятков животных. Об этом сообщает группа «Такс-команда Екатеринбург».

«Первая пожарная машина, которая приехала, поливала соседний дом, и только когда из города приехали еще пожарные, только тогда, начали тушить у нас. В итоге сгорели почти все вольеры, сгорели хозпостройки, где содержались бараны, сгорел склад (где хранился корм для собак). Сгорел вагончик, где жил помощник», – говорится в сообщении в группе.

Хозяйка приюта Галина и ее помощник, спасая собак, надышались дымом, обгорели, но смогли вытащить 40 псов. Четверо погибли. Не удалось спасти кур и баранов. Все они тоже сгорели.

«Собаки вольерные временно размещены кто где. От вольеров не осталось и следа. Забора просто нет. Лежат обгорелые трупы баранов и кур. И что поразило – собаки молчат. Тихонечко сидят в оставшихся вольерах, коридорчике, будках. По территории передержки постоянно передвигалось множество народа, а собачки – молчок. Шок от пережитого», – констатировали в группе.

Сейчас там собирают деньги, стройматериалы и корм для животных, чтобы восстановить работу приюта.

Екатеринбург, служба информации

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