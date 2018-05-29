«Есть погибшие, есть обгоревшие и напуганные» – как спасали животных в горящем собачьем приюте (ВИДЕО, ФОТО)

Накануне ночью в поселке Билимбай сгорел приют для животных «Таксодом». В приюте живут не только собаки, среди обитателей – овцы, гуси, канадские свинки. Из 40 собак погибло 5, птицы – почти все. Больше половины животных в первые же часы приехали и разобрали приюты Первоуральска, Екатеринбурга и окрестных селений. Но «Таксодом» срочно нуждается в помощи для восстановления построек – из 17 вольеров сохранились только 3.

Сгоревший приют

Как рассказала хозяйка приюта Галина Волкова, огонь возник около 2 часов ночи в постройке, где сейчас живет один из сотрудников. «Мы живем по соседству, но когда прибежали, все надворные постройки уже полыхали. Птиц уже было не спасти, начали выводить собак. Животные от страха кусались и забивались в будки. Панику усиливал горящий пенопропилен и баннеры, которым были укрыты вольеры. Все было в густом едком дыму, некоторым животным приходилось перепрыгивать через пылающие доски. Мне казалось, что я вывела всех, – продолжает Галина. – Но оказывается от страха собаки, как дети, прячутся в углы, под доски и в будки. Только утром нашли 5 погибших собак – они просто испугались прыгать через стену огня и забились обратно в будки».

Спасшиеся животные были очень напуганы, сильно пострадали канадские свинки – они обгорели, потому что от страха жались от огня прямо к горящим стенам. «У самца ожоги небольшие, а самка пострадала очень сильно – ожоги придется лечить», – говорит собеседница агентства.

Приехавшая местная пожарная машина даже не пыталась тушить постройки приюта – ее объема воды едва хватило отсечь огонь от соседнего дома. «Весь наш поселок состоит из деревянных строений, а машина пожарная такая старая , что случись что-нибудь подобное с жилым домом, его было бы не потушить, – рассказывает Галина. Только через час прибыли пожарные из Первоуральска, к этому времени от питомника остались уже только угли. 3 вольера стояли чуть в стороне, около озерка, поэтому сохранились.

Сейчас приют придется полностью восстанавливать, обычно в нем жило около 100 собак. Дотла сгорел корм, лекарства. «Вы знаете, что удивительно, как откликнулись люди на нашу беду, – рассказывает Галина. – Девочки-волонтеры разместили информацию в сети, люди ответили со всей России. Только что пришла помощь из Нижнего Новгорода и Ярославля, со всей области пишут, шлют деньги, корм, лекарства. Мы очень благодарны. А вот местные власти больше заинтересовал вопрос, куда мы денем трупы погибших животных – именно с этим приезжал сегодня к нам глава поселка, – продолжает Галина. – Пришлось рассказать ему, что с ветеринарной станцией нашей местной мы очень дружим, у меня одна из собак донором у них работает. Если случается операция и необходима кровь – мы приезжаем, она, не пикнув, дает кровь забирать. Спасает многих. Так что решим вопрос».

Сейчас животных расселили по другим приютам – коллеги Галины и просто неравнодушные граждане откликнулись молниеносно. Но питомнику из Билимбая по-прежнему очень нужна любая помощь – деньги, стройматериалы, корм, лекарства, даже просто рабочим рукам тут будут очень рады. Телефон Галины Волковой +79022626569. Карта для помощи:номер карты СБ, карта 48177 6009 199 8223, держатель Яна Михайловна А.

Билимбай, Свердловская область, Таисья Юсупова, Александр Саливанчук

Билимбай, Свердловская область. Другие новости 29.05.18

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