На восстановление собачьего приюта зоозащитникам пожертвовали больше полумиллиона рублей (ФОТО, ВИДЕО)

В Билимбае зоозащитники почти полностью восстановили приют для собак, который в мае пострадал от пожара. Напомним, тогда практически все вольеры на территории питомника сгорели. В огне погибли животные и птицы. Подробности о том, как приют выглядит спустя несколько месяцев после пожара – репортаже «Нового Дня».

Собачий приют восстановили после пожара

Работы в помещениях и вольерах на улице Радищева в поселке Билимбай, где в ночь на 28 мая произошел пожар, продолжаются до сих пор. В огне пострадали 14 из 17 вольеров. Кроме того, погибли 5 собак, овцы и почти все птицы, а спустя две недели после возгорания скончалась вьетнамская свинья. Большинство выживших зверей распределили в другие приюты.

Приют нуждался в материальной помощи для восстановления построек. В итоге неравнодушные пожертвовали питомнику больше полумиллиона. «Был восстановлен забор по периметру, восстановлено электроснабжение участка. Затем мы приобрели вагончик на собранные средства для нашего помощника. Приобрели под склад металлический гараж. И уже начали заниматься вольерами. Если нас поджигали, теперь это сделать гораздо сложнее. И в случае если что-то загорится снова – у меня обшивка деревянная сгорит, а каркасы металлические останутся», – говорит хозяйка приюта Галина Волкова.

По словам зоозащитницы, было две версии, из-за чего произошло возгорание: короткое замыкание либо поджог. Однако причину пожара вряд ли можно будет когда-нибудь узнать. «Приезжала к нам дознаватель из МЧС. Девушка приехала через день после пожара. И так как мы все прибирали за этот период времени, она руками развела и сказала: «Вы картину происшествия изменили. Истинную причину я установить не могу». Все», – рассказывает Галина.

Кроме того, спустя некоторое время после пожара к зоозащитникам пришли местные чиновники и предложили написать заявление, чтобы общественникам выделили землю на окраине поселка. Однако с тех пор никаких вестей от работников местной администрации нет.

На данный момент на территории приюта живут около 90 собак. Галина надеется, что строить вольеры и теплые будки она закончит концу октября, до прихода уральских морозов.

Подробности из билимбаевского приюта – в видео «Нового Дня».

Билимбай, Свердловская область, служба информации

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