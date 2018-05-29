Аппарат заксобрания обнародовал свои доходы, а депутаты – пока нет

Аппарат заксобрания Свердловской области опубликовал данные о своих доходах и имуществе за 2017 год.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», самый высокий доход задекларировал заведующий отделом информационных технологий Борис Хазов – 5 млн 295,5 тысяч рублей. В собственности у него квартира, бокс, автомобиль «Хендэ i20». В декларации уточняется, что квартира куплена за счет средств от продажи другой квартиры и заемных средств. Супруга Хазова заявила о доходе в 3 млн 405 тысяч рублей.

Руководитель аппарата заксо Сергей Демаков отчитался о доходе в 3 млн 231 тысячу рублей, а также о земельном участке, доме, квартире и автомобиле «Субару» в собственности. Его супруга владеет еще одной квартирой и заработала 1 млн 438 тысяч рублей.

Начальник информационно-аналитического управления заксо Сергей Литвиненко задекларировал 3 млн 059 тысяч, земельный участок, дом, гаражный бокс и «Фольксваген Туарег», его супруга – всего 154 тысячи рублей, долю в квартире, бокс и еще один «Фольксваген» – EOS.

Руководители остальных структурных подразделений аппарата заработали около 2 млн рублей, доходы главных специалистов составили около 780 тысяч, завсекторами – около 1,2 млн рублей.

Добавим, что главная интрига – доходы самих депутатов – пока не раскрыта. В прошлом году сведения о зарплатах народных избранников появились на сайте только 31 июля. По итогам 2016 года самым успешным в заксо стал генеральный директор ООО «Группа компаний «Радуга» Александр Серебренников, заработавший почти 88,3 млн рублей. Добавим, что в эту пятницу, 1 июня, Верх-Исетский суд рассмотрит иск прокуратуры о лишении мандатов за ошибки в декларациях сразу 10 депутатов – если только истец не решит, что ответчики провели исчерпывающую работу над ошибками. По данным агентства, прокуратура может отказаться от иска, так как заксо исполнило ее основное требование – изгнать депутата Армена Карапетяна.

Екатеринбург, служба информации

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