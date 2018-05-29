В Екатеринбурге покажут «Кино вслепую»

Уникальный культурно-кинематографический проект «Кино вслепую» стартует завтра в уральской столице. Различные профессиональные и не только сообщества Екатеринбурга ежемесячно будут представлять зрителям специально отобранные представителями этих сообществ кинокартины.

Как рассказала агентству координатор проекта Анна Решеткина, особую пикантность проекта в том, что зрители узнают, какой фильм им будет показан, непосредственно в кинозале.

«Это собственно и есть «Кино вслепую», люди будут приходить на показ, доверяя выбор картины представителям сообществ», – отмечает Решеткина.

При этом, по ее словам, представители сообществ не ограничены в этом выборе никакими рамками: «Фильм может иметь отношение к непосредственной профессиональной деятельности представителей того или иного сообщества, или они могут выбрать просто какую-то любимую картину».

Первыми «Кино вслепую» презентуют екатеринбургским зрителям представители «Школы главного архитектора» во главе с ее руководителем Тимуром Абдуллаевым. Известно, что фильм не показывался широкой публике, нет этой картины и в Сети.

Так что завтра в «Пассаж-синема» в 20:00 пройдет двойная премьера – старт проекта «Кино вслепую» и показ новой кинокартины.

Екатеринбург, служба информации

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