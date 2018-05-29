Теперь точно дозвонитесь. Свердловские власти анонсировали старт работы линии «112»

В Свердловской области наконец завершились испытания единого телефонного номера экстренных служб – 112. С 1 июня система будет работать в постоянном режиме. Об этом «Новому Дню» рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

С начала года по единой линии можно было дозвониться до 73 единых дежурно-диспетчерских служб, теперь же тесты завершены.

«По номеру «112» уральцы могут сообщать о пожарах, ДТП, правонарушениях или иных обстоятельствах, в том числе на дороге, при которых необходимо вмешательство сотрудников полиции, спасательных служб или медработников. Максимальное время обработки оператором одного звонка, начиная от соединения вызова и заканчивая передачей сообщения компетентным службам, составляет 75 секунд. Центр обработки вызовов, находящийся в Екатеринбурге, ежедневно принимает до двух тысяч звонков. В составе дежурной бригады диспетчеров есть штатные психологи, а также специалисты, владеющие несколькими иностранными языками», – добавили в ДИПе.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 29.05.18

В Екатеринбурге покажут «Кино вслепую». / Проект ледовой арены на месте телебашни вынесли на губернаторский градсовет (СКРИН). / ТРЦ Екатеринбурга к ЧМ-2018 вводят систему tax free для иностранных покупателей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»