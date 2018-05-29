Мэрия Екатеринбурга пожаловалась на телефонных хулиганов

Администрация Екатеринбурга заявила об активизации телефонных хулиганов. Работникам бюджетной сферы поступают звонки от неизвестных с угрозами увольнения. Причем текст зачитывает робот-автоответчик. Городские власти провели аналогию с волной лжеминирований административных зданий в прошлом году и просят полицию разобраться.

«Органы местного самоуправления уже обратились в правоохранительные структуры с призывом выявить организаторов акции и привлечь их к ответственности. Не исключено, что расследование этого дела может помочь выйти на лжеминеров», – сообщает пресс-служба мэрии в соцсетях.

Напомним, самой массовой атаке телефонных террористов Екатеринбург подвергся 29-30 сентября 2017 года, когда в полицию поступило 152 звонка о заложенных бомбах в 160 зданиях. За сутки были эвакуированы десятки тысяч человек. Чтобы справиться с лавиной эвакуаций, пришлось привлекать дополнительные силы полиции из городов-спутников Верхней Пышмы и Березовского. Аналогичные случаи были в ноябре и предновогодние дни. Тогда полиция провела эвакуацию десятков тысяч человек из-за угрожающих звонков. Но ни разу информация не подтвердилась.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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