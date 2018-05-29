«Время ройзманов плодов не принесло»: в Первоуральске тоже ждут нового главу

В Первоуральске, как и в Екатеринбурге, в этом году будет избран новый глава города, отобранный при помощи конкурсной процедуры. До начала приема документов еще довольно много времени, но у экспертов уже есть понимание, каким должен быть «мэр новой формации».

Как сообщили в гордуме Первоуральска, прием документов от кандидатов будет производиться с 9 по 27 июля, а первый этап пройдет с 3 по 7 сентября. Тогда специальная комиссия рассмотрит все поступившие от кандидатов документы. Участвовать в конкурсе сможет любой гражданин РФ, не моложе 21 года и имеющий высшее образование.

Начальник управления по взаимодействию с органами власти и общественными организациями АО «Первоуральский новотрубный завод» Александр Ханин в своей колонке на сайте pervo.ru назвал еще несколько критериев, указав при перепосте материала в соцсети, что «время ройзманов плодов не принесло». «Первое – мэр новой формации должен быть незаметным. Кто-то удивится: зачем нужен мэр-невидимка, которого никто не замечает? Поясню. Мэр не должен быть публичной политической фигурой. Его задача в другом – управлять, руководить, в ежедневном режиме следить за работой городского хозяйства. Он должен быть человеком не слова, а дела», – считает он.

Второе – мэр должен быть эффективным: «При ограниченном объеме ресурсов надо принести своему городу максимальную пользу, не жалуясь на тяготы и трудности. Далеко не каждый руководитель способен на такое, но именно такой мэр нужен Первоуральску. Он не будет заламывать руки, искать причины и объяснения неудачам. Он работает по принципу: мужик сказал – мужик сделал!».

И третье, на что обращает внимание эксперт, – мэр нового типа должен быть нацелен на результат. «До недавнего времени мэров интересовали только следующие выборы. Глава думал только о том, как бы избраться на новый срок. Развитие города было второстепенной задачей. Мэр работал постольку, поскольку это могло принести ему голоса. Теперь система изменилась: главу города выбирают депутаты городской думы. Они ставят ему оценку за работу. Поэтому мэр будет заботиться не о выборах, а о том, как улучшить качество жизни в городе. Спрашивать за результат его будут не через пять лет, а каждый год. Не справился – давай, до свидания», – написал Ханин.

Напомним, прежний мэр Первоуральска Валерий Хорев 26 апреля подал в отставку по собственному желанию. Где он находится сейчас, никто не знает, но в городе его в последнее время не видели. Пока обязанности главы исполняет бывший вице-мэр Игорь Кабец. Перед отставкой Хорева в администрации прошли обыски по уголовному дело одного из его бывших подчиненных.

Спустя месяц после Хорева подал в отставку глава Екатеринбурга Евгений Ройзман, который заявил, что не намерен участвовать в отмене прямых выборов. Следующий глава уральской столицы будет избран по конкурсу.

Первоуральск, служба информации

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