Шел в наушниках и свернул под трамвай – подробности инцидента на Бебеля

Стали известны подробности утреннего инцидента на улице Бебеля. Выяснилось, что нерусский молодой человек шел в капюшоне и наушниках по тротуару вдоль трамвайных путей и, не оборачиваясь, свернул прямо под идущий вагон. К счастью, парень выжил. Он госпитализировал с черепно-мозговой травмой и переломом правого бедра.

Напомним, утром на Бебеля из-за ДТП встали трамваи. Мужчина, по словам очевидцев, лежал прямо под вагоном, медики пытались его вытащить.

Как сообщили РИА «Новый День», в пресс-службе ГИБДД УВД по Екатеринбургу, авария произошла в 07:55 по адресу: Бебеля, 115. Трамвай двигался по улице Бебеля со стороны Таватуйской и наехал на пешехода, который переходил пути справа налево в неустановленном месте. Молодой человек 1999 года рождения был доставлен в больницу №23 с переломом правого бедра и черепно-мозговой травмой.

«Полиция будет проводить дознание по факту ДТП», – прокомментировали в ГИБДД.

В ЕМУП ТТУ уточнили: молодой человек шел по тротуару вдоль трамвайных путей и резко свернул прямо под вагон. У водителя есть запись с камеры видеорегистратора, установленного в кабине. Молодой человек не слышал трамвая, поскольку был в наушниках и капюшоне.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 30.05.18

Улицу Стачек на Уралмаше закрыли на весь июнь из-за ремонта. / Сколько алкоголя можно ввезти, сколько ценностей вывезти и как будет работать tax free в Кольцово: памятка для болельщиков. / Депутата Косарева, заявившего о ненужности помощи инвалидам, не смогут ни исключить из партии, ни выгнать из депутатов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»