Сайт по продаже шин кинул автомобилистов со всей России. Пострадавших – сотни

В России множество людей пострадали от явно мошеннических действий владельцев сайта Carshina.сom, который «продавал» автомобильные диски и шины. Схема, по которой обманывали доверчивых автомобилистов, была простой: в интернет-магазине они заказывали товар, платили за него, но им его никто не отправлял. При этом владельцы мошеннического ресурса развернули в интернете агрессивную пиар-кампанию – на сайтах-отзовиках большинство рецензий положительные, а в соцсетях полно рекламных постов, продвигающих интернет-магазин.

Вскрыть обман и его масштабы помогло мини-расследование одного из пользователей ресурса Drive2.com, которому надо было найти редкие в России диски марки Proma. Из трех интернет-магазинов один обещал привезти товар через неделю, другой – через две, а третий обещал поставить сразу, да еще и по сниженной цене. «Думаю, какая удача! Начинаю заказывать, ввел данные свои, указал, куда везти, и, думаю, как обычно, заказ сформирован, ожидайте доставки, и т.д. Ан нет – сразу переходит на оплату и предлагает оплатить картой. Без вариантов. Только карта. И только после оплаты они отправят заказ», – пишет пользователь.

Оплачивать заказ он не стал, и через полчаса ему перезвонили из колл-центра интернет-магазина с предложением все же рассчитаться за диски. Кроме того, клиенту рассказали, что «компания возит товары из Германии, и поэтому дешевле». «Я говорю: «Я же отечественные диски приобретаю, как они в Германии оказались и при этом еще и с двойной логистикой дешевле, чем в интернет-магазинах Москвы»? Внятного ничего не услышал», – продолжает автомобилист.

На сайте было указано, что принадлежит он ООО «Титан» из города Пензы, при этом даже пензяки не могут забрать заказ самостоятельно, только доставка. Кроме того, в качестве фактического адреса был указан городок в Германии. «По этому адресу находится семейный магазин стекла и никакого отношения к «Каршине» не имеет. В общем, можно очень долго еще писать, но особого смысла нет, кто заинтересуется – сам логический ряд достроит, как они обманывают. Очень просто –оплачиваете, и все – до свидания. Пишу это для того, чтобы вы не попались, ведь соблазн очень велик! Не бывает настолько огромной разницы между ценами официальных магазинов и компаний типа нашей. И уж тем более, не верьте что «из Германии дешевле», – написал разоблачитель.

Пост тут же стал набирать отзывы, в которых люди признавались, что стали жертвами мошенников – перевели деньги за шины или диски, но товара, естественно, не получили. Поскольку речь идет об интернет-магазине (сейчас страница не открывается), то пострадавшие есть во многих регионах России – в Крыму, на Урале, в центральной части страны, и так далее. Интересно, что одни через банк оплачивали счета, выставленные от действующей пензенской организации «Титан», другие – переводами на карту некой Наталье Георгиевне Сухониной как физлицу. Жертвы обманщиков пишут заявления в полицию.

«Мое попадалово, значит, на 60 200 руб., платил с юрлица на юрлицо, договора нет, подавать в арбитраж Пензы – это единственный вариант. Но, судя по количеству доверившихся, дело будет пустым. Мотаю на ус, здорово они нас. Вообще, когда живешь вот так, не задумываясь, доверяешь этим интернет-магазинам, мало-помалу теряешь бдительность», – написал один из обманутых покупателей шин.

Как рассказала «Новому Дню» одна из пострадавших, Наталья из Екатеринбурга, она обратилась в правоохранительные органы с заявлением через электронный сервис на сайте МВД. Оно уже зарегистрировано, однако пока информации о том, будет ли возбуждено отдельное уголовное дело или все эпизоды объединят в одно производство, нет.

Екатеринбург, Москва, Елена Сычева

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