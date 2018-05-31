На создание структуры по строительству коммунальных объектов выделили 100 млн рублей

В Свердловской области создаётся новое госучреждение, которое будет заниматься строительством и реконструкцией объектов коммунальной инфраструктуры.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на заседании правительства доложил и.о. главы МУГИСО Сергей Зырянов. Новая структура создаётся по предложению минЖКХ и будет носить название «Центр компетенций «Финанс». Область выделяет на его создание 100 млн рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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