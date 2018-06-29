Директора нового госучреждения по концессиям в ЖКХ выберут за две недели

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал постановление о создании в регионе нового госучреждения, которое займется концессиями в ЖКХ.

Речь идет об АО «Центр компетенций «Финанс» – структура создавалась по предложению минЖКХ, предполагается, что компания будет заниматься помощью концессионерам. В ее уставной капитал область вносит 100 млн рублей. Учредитель общества – МУГИСО, но заниматься координацией работы центра будет минЖКХ. Это же министерство займется отбором кандидатов в руководители госоргана. Как указано в постановлении, министерство должно до 16 июля направить в МУГИСО предложения по кандидатурам в состав органов управления и контроля акционерного общества.

Екатеринбург, служба информации

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