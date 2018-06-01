Концепцию «Большого Екатеринбурга» разработают за 57 млн рублей

Минстрой Свердловской области ищет подрядчика, который разработает концепцию развития Екатеринбургской агломерации до 2040 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», информация о конкурсе, сумма госконтракта по которому составляет 57 млн рублей, размещена на портале госзакупок.

Исполнитель должен будет определить оптимальную экономическую модель агломерации с выделением двух основных этапов: 2020-2035 гг. и 2035-2040 гг. Необходимо выработать меры по повышению конкурентоспособности муниципальных образований для привлечения инвесторов, разработать план инфраструктуры, оптимальные механизмы межмуниципального взаимодействия внутри агломерации и так далее.

Согласно исходным данным, под агломерацией понимается территория, в которую кроме самого Екатеринбурга входят: Арамиль, Белоярский, Березовский, Верхнее Дуброво, Верхняя Пышма, Дегтярск, Заречный, Первоуральск, Ревда, Среднеуральск, поселок Уральский, Сысерть и Полевской. Это несколько расширенные границы той территории, которую неофициально уже давно называют Большим Екатеринбургом.

Заявки принимаются до 25 июня 2018 года, конкурс назначен на 28 июня. Сама работа разбита на несколько этапов, из которых первый – сбор исходных данных – запланирован на июль 2018 года, а последний – внесение изменений в схему территориального планирования Свердловской области в части Екатеринбургской агломерации – на вторую половину 2020 года.

Напомним, о стратегическом проекте «Большой Екатеринбург» в регионе говорят уже много лет, но до конкретных мероприятий по созданию единой агломерации дело пока не дошло.

Екатеринбург, служба информации

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