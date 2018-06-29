В конкурсе на разработку концепции Большого Екатеринбурга победили москвичи

В Екатеринбурге подведены итоги конкурса на разработку концепции развития Екатеринбургской агломерации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», победителем стала московская компания ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор», которая предлагает выполнить госзаказ за 56 млн 800 тысяч рублей (начальная цена – 57 млн рублей). На втором месте – омский «Институт территориального планирования «Град». Единственный участник из Екатеринбурга, ООО «Архитектурное бюро «Оса», признан конкурсной комиссией не соответствующим требованиям. В документах на сайте госзакупок сообщается, что «Оса», в нарушение условий конкурса, не представила действующую лицензию на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну степени секретности – «секретно», или «совершенно секретно», или «особой важности».

Напомним, исполнитель госконтракта должен будет определить оптимальную экономическую модель развития Екатеринбургской агломерации с выделением двух основных этапов: 2020-2035 гг. и 2035-2040 гг. Необходимо выработать меры по повышению конкурентоспособности муниципальных образований для привлечения инвесторов, разработать план инфраструктуры, оптимальные механизмы межмуниципального взаимодействия внутри агломерации и так далее. Согласно исходным данным, под агломерацией понимается территория, в которую кроме самого Екатеринбурга входят: Арамиль, Белоярский, Березовский, Верхнее Дуброво, Верхняя Пышма, Дегтярск, Заречный, Первоуральск, Ревда, Среднеуральск, поселок Уральский, Сысерть и Полевской. Это несколько расширенные границы той территории, которую неофициально уже давно называют Большим Екатеринбургом.

Екатеринбург, Москва, служба информации

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