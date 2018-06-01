Водитель внедорожника наехал на сотрудника «скорой»

В Екатеринбурге следователи разбираются в инциденте, в котором пострадал работник скорой. ЧП случилось сегодня у больницы на улице Серафимы Дерябиной. Водитель внедорожника затеял конфликт с бригадой СМП, потому что не хотел дать им проехать. В конце концов, он все же отступил, но, уезжая с места конфликта, наехал на одного из работников скорой.

По факту инцидента проводится доследственная проверка, оценивается тяжесть вреда здоровью, причиненного пострадавшему. По итогам будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации

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