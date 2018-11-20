5 месяцев спустя: дело о сотруднике скорой, которого протащил на капоте водитель Land Cruiser, СК вернул в полицию

Инцидент, в котором пострадал сотрудник екатеринбургской скорой помощи, так и не закончился возбуждением уголовного дела. Спустя 5 месяцев проверкой дела о водителе бригады скорой помощи, сбитом у больницы №6, займется управление МВД России по Екатеринбургу.

В июне этого года сотрудники скорой помощи повздорили с водителем Land Cruiser, который загородил въезд на территорию центральной городской больницы №6. Перепалка закончилась тем, что мужчина на внедорожнике сбил водителя бригады скорой помощи. Последний получил ушибы грудной клетки и бедра, черепно-мозговую травму и гипертонический криз.

Изначально рассмотрением дела, в течение 5 месяцев, занималось СУ СКР по Свердловской области. Однако после проверок ведомство не возбудило уголовное дело и передало документы полиции. В пресс-службе УМВД по городу Екатеринбургу рассказали, что уже проводится проверка инцидента.

Екатеринбург, Илья Перетыкин

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