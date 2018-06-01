«Land Cruiser протащил сотрудника скорой полтора метра на капоте», – медики рассказали о конфликте у больницы №6

Врачи СМП Екатеринбурга рассказали свою версию конфликта, который произошел сегодня днем возле ЦГБ №6 на ул. Серафимы Дерябиной. Медики повздорили с водителем Land Cruiser, загородившим въезд на территорию медицинского учреждения. После перепалки мужчина на внедорожнике сбил водителя бригады скорой помощи, причинив тому серьезные травмы.

Как сообщил заведующий оперативным отделом Станции скорой помощи Матвей Демин, у 47-летнего пострадавшего предварительно диагностированы ушибы грудной клетки и бедра, черепно-мозговая травма и гипертонический криз. Сейчас работник СМП находится в больнице №24, решается вопрос о его госпитализации.

По словам врачей, конфликт развивался следующим образом. Их оппонент припарковал свой автомобиль поперек въезда на территорию ЦГБ №6 и оставил его, не предупредив охранника и не оставив телефона для связи, как это делается в таких случаях. Пустая машина помешала проезду сразу двух бригад скорой помощи.

«На въезде стояла машина реанимационного отделения, а мы выезжали в этот момент. Мы подождали около 10-15 минут, затем сообщили главврачу, что выезд затруднен и передали информацию в полицию. После этого водитель иномарки подошел к нам. Как я понял, он был со своим пожилым родственником и ругался, что ему не дали заехать на территорию больницы. После этого он сел в автомобиль и пытался уехать. Мы окружили его машину. Мужчина сдал назад и сначала едва не наехал на сотрудников реанимационной бригады, а потом задел нашего водителя. После этого автомобиль развернулся, наш водитель оказался спереди, и его протащило на капоте примерно полтора метра», – рассказал журналистам фельдшер Дмитрий Пичурин, участник инцидента.

Медики утверждают, что никто из участников стычки не проявлял агрессию, водителя внедорожника только уговаривали дождаться приезда полиции. На вид мужчина был вполне адекватным. Прозвучавшие с другой стороны обвинения в том, что сотрудники скорой сами чуть ли не пинали внедорожник, они опровергают. «Никакого намеренного контакта с его автомобилем не было, и рукоприкладства тоже. Все было спокойно. Мы никак не препятствовали его выезду», – отметил врач Александр Прилепский.

Матвей Демин добавил, что территория въезда в больницу № 6 находится под камерами видеонаблюдения. Поэтому любые противоправные действия, если они были, легко доказать. Он также подчеркнул, что скорая помощь сталкивается с подобными конфликтами чуть ли не ежедневно:

«Такие ситуации, к сожалению, становятся обыденностью. То нападение на врачей, то преграждают дорогу бригаде. Я не знаю, что еще должно случиться, чтобы что-то изменилось».

Как сообщил «Новому Дню» пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, выяснением подробных обстоятельств этой истории занимается следственный комитет. Ранее в СК сообщали, что в ходе доследственной проверки будет оцениваться тяжесть нанесенного вреда здоровью сотрудника скорой. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 01.06.18

Сезон детского отдыха стартовал: лагеря готовятся принимать детей (ВИДЕО). / Действующий депутат-застройщик вылетел с праймериз из-за жалоб дольщиков. / С праймериз ЕР сняли директора крупной УК. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»