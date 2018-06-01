«Сладкие парочки», спекуляции на Победе и переход качества в количество: обзор агитации на праймериз ЕР (ФОТО)

РИА «Новый День» продолжает серию обзоров предвыборной агитации. Несмотря на то что выборы в городскую думу Екатеринбурга еще даже не объявлены, город уже заполонен агитками: «Единая Россия» проводит традиционный отбор «кандидатов в кандидаты». Поэтому материал главным образом будет посвящен именно партии власти. Итак, рассмотрим некоторые «модные тренды» этого сезона.

Информационный минимализм

Яркой особенностью листовок кандидатов на праймериз этого года стала их полная бесполезность как источника информации о кандидатах. Большинство из них доносит до читателя ровно одну информацию: 3 июня состоятся праймериз «Единой России». О кандидате же сообщается только имя и фамилия. Ни его профессия, на заслуги перед народом, ни программа не раскрываются. В редакцию РИА «Новый День» даже поступали звонки от читателей с просьбой разобраться, где работает тот или иной кандидат, замусоривший своей рекламой весь двор. Не раскрывается в типовых листовках и то, куда именно надо приходить голосовать 3 июня. Закрадывается подозрение: эта информация доносится другим путем и только до самых «желанных» избирателей – например, бюджетников. У остальных же горожан просто должно отложиться в голове, что праймериз действительно были.

Мы с Тамарой ходим парой

Еще одной интересной тенденцией сезона стали парные портреты, которые используют некоторые кандидаты. Например, Игорю Усову нравится фотографироваться с Виталием Чачиным, Николаю Смирнягину – с Сергеем Боярским, а Алексею Мещерякову – с Кристиной Юзеевой.

Интересно также, что уличные агитаторы иногда раздают агитки комплектами. Например, в Железнодорожном районе в комплекте с листовкой Сергея Колесникова (с подробной биографией) идет листовка Дмитрия Чукреева (без биографии, зато с адресами счетных участков).

Спасибо деду за Победу

Многие кандидаты начали свою агиткампанию в первых числах мая весьма нехитрым способом: поздравили жителей своего округа с Днем Победы. Особенно хорошие возможности для этого были у руководителей управляющих компаний, к услугам которых – все доски объявлений в подъездах и лифтах.

Из качества в количество

Эта тенденция, конечно, не может считаться трендом сезона. Энтузиастов, которые заклеивают агитацией каждый свободный сантиметр площади, хватает на каждых выборах, но всегда есть лидеры. На это раз, по оценке читателей РИА «Новый день», рекордсменом стал кандидат по Октябрьскому округу Михаил Плешаков.

Он агитирует граждан не только со стен, но и с асфальта, который исписан его фамилией.

Приз за оригинальность в этом месяце мог бы получить депутат ЕГД Григорий Вихарев, раздавший весной садоводам своего округа «именные» семена овощей и цветов, но редакция РИА «Новый День» «дисквалифицирует» его за фальстарт: он является либерал-демократом и в праймериз ЕР, в отличие от своего родного брата, не участвует.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 01.06.18

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