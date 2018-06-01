Самый богатый депутат гордумы Екатеринбурга заработал больше 100 млн рублей

Депутаты Екатеринбургской городской думы опубликовали сведения о своих доходах и имуществе. Лидер списка сохранился, но в топ-5 произошли изменения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», самым успешным по итогам года снова стал Владимир Смирнов. В 2017 году его доход составил 114,2 млн рублей (год назад – 39,5 млн). К двум квартирам в его собственности прибавились еще три, к двум земельным участкам – еще один, также у депутата появились пять нежилых помещений и два машиноместа. Автомобиль BMW Х5 у него по-прежнему единственный.

Второе место в прошлый раз занял бизнесмен Михаил Гаранин с доходом в 37,5 миллионов рублей, но в этом он декларацию не сдал вовсе. Поэтому вторым стал бывший вице-мэр по строительству Владимир Крицкий с доходом 33,4 млн рублей. На третьем месте – «метростроевец» Юрий Дозорец (16,3 млн рублей). В его собственности находятся две квартиры, пять нежилых помещений и внушительный автопарк: автомобили Infiniti QX56, «Москвич 412ИЭ», ГАЗ-21, две моторные лодки и два снегохода. Пятерку замыкают Григорий Вихарев из ЛДПР с 15,3 млн и Николай Антонов с 14,7 млн рублей.

Начальник свердловского управления капстроительства Олег Кагилев задекларировал 5,1 млн рублей – в 2,5 раза меньше, чем год назад, гендиректор компании «Молочный кит» Игорь Пехотин – почти 13 млн рублей, директор ООО «Финан&С» Анатолий Шарапов – 8 млн рублей, замдиректора завода им. Калинина, руководитель исполкома ЕР Александр Косинцев – 5,8 млн рублей, директор ЗАО «Таганский ряд», вице-спикер гордумы Виктор Тестов – 4,7 миллиона рублей.

Самый злостный прогульщик в думе Евгений Боровик, как и Гаранин, декларацию не сдал.

Место самого «бедного» депутата второй год подряд занял депутат «Гражданской платформы» Александр Хан, который указал доход в 919 тысяч рублей (год назад – 541 тысячу рублей). При этом в его собственности находится четыре квартиры, земельный участок, два гаражных бокса, ячейка овощехранилища, а также два автомобиля – отечественная «десятка» и иномарка Suzuki Liana.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 01.06.18

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