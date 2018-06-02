В Екатеринбурге снова пошел снег

К счастью, сугробов, как в Западной Сибири, на Урале не наметает, снег идет небольшими и редкими хлопьями и быстро тает.

При этом, как сообщают екатеринбуржцы, в некоторых районах города утром была отрицательная температура – столбики термометров опускались до -3…-4 градусов.

Впрочем, уже на следующей неделе синоптики обещают Екатеринбургу долгожданное потепление до +28 градусов.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 02.06.18

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