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Понедельник, 4 июня 2018, 10:41 мск

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На Шарташе снесут нелегальное двухэтажное кафе

Фото со страницы кафе «Каспий» «ВКонтакте»

Владельцев кафе на озере Шарташ заставили снести здание. По плану, постройка должна быть временной, по факту – в водоохранной зоне построили двухэтажку площадью более 400 кв. метров.

Речь идет о кафе «Каспий», которое находится на северном берегу озера. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, по документам и по мнению предпринимателя, кафе – нестационарный временный объект. По факту – капитальное здание, работающее круглый год, площадью более 400 метров и в два этажа. В суде удалось доказать, что кафе – объект капстроительства – Кировский районный суд Екатеринбурга признал его самовольной постройкой, поскольку оно возведено в нарушение требований градостроительного законодательства. Собственник обязан снести здание в течение в течение 3-х месяцев со дня вступления решения суда в законную силу. Судебный акт в законную силу пока не вступил.

Это уже не первый конфликт с владельцами заведения, кафе «Каспий» на Шарташе уже сносили два года назад, в мае 2016 года.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 04.06.18

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